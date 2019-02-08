Hazard’ın halefi Insigne
Eden Hazard'ı Real Madrid'e göndermeye hazırlanan Chelsea, Belçikalı yıldızın alternatifini İtalya'da buldu.
Eden Hazard'ı Real Madrid'e göndermeye hazırlanan Chelsea, Belçikalı yıldızın alternatifini İtalya'da buldu. İngiliz ekibinin, Napoli'nin sol kanadı Lorenzo Insigne için nabız yokladığı bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun, eski hocası Mauruzio Sarri ile çalışmaya sıcak baktığı iddia edildi.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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