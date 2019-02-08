Hazard’ın halefi Insigne – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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’ın halefi Insigne

Hazard’ın halefi Insigne

Eden 'e göndermeye hazırlanan , Belçikalı yıldızın alternatifini 'da buldu.

Eden 'e göndermeye hazırlanan , Belçikalı yıldızın alternatifini 'da buldu. İngiliz ekibinin, 'nin sol kanadı Lorenzo Insigne için nabız yokladığı bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun, eski hocası Mauruzio Sarri ile çalışmaya sıcak baktığı iddia edildi.

  1. 8.2.2019
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