‘Haberler asılsız’ – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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‘Haberler asılsız’

‘Haberler asılsız’

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, kurulduğu haberlerini yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, kurulduğu haberlerini yalanladı. Yapılan bilgilendirmede, 'Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü' adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

  1. 8.2.2019
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