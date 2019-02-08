Ceferin’le 4 yıl daha – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Ceferin’le 4 yıl daha

Ceferin’le 4 yıl daha

, 43. Olağan Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

, 43. Olağan Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi. 2016'daki olağanüstü kongrede koltuğa oturan Ceferin, 'nın başkenti Roma'daki seçime tek aday olarak girdi ve 2023'e kadar yapılacak görevin sahibi oldu.

  1. 8.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ceferin’le 4 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN