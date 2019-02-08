Bir garip istek
Nantes’in, uçak kazasında hayatını kaybeden Sala’nın 15 milyon pound’luk transfer ücretinin ödenmesi için Cardiff’e 10 gün süre vermesi kriz çıkardı.
Fransız ekibi Nantes, uçağı Manş Denizi'ne düşen Emiliano Sala'nın bonservisi için ödenecek tutarı istiyor. 15 milyon pound'luk ödeme için Cardiff City'e 10 gün süre verilirken; aksi halde yasal işlem başlatılacağı bildirildi. İngiliz ekibinin, sözleşme şartlarına uymak için soruşturmanın sona ermesini beklediği belirtildi.
ŞU AN ZAMANI DEĞİL
Nantes'a ödeme yapılmadığını doğrulayan Cardiff'in Türk Başkanı Mehmet Dalman ise konuyla ilgili, "Bunun sebebi de cesedin henüz bulunamamış olması. Doğru zaman olduğunu düşündüğümüzde ödemeyi yapacağız. Hiçbir zaman aksini belirtmedik" açıklamasını yaptı.
- 8.2.2019
-
Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
-
Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
-
Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
Bir garip istek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.