Asya Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanan Katar, FIFA dünya sıralamasında son 26 yıldaki en iyi derecesi 55'inciliğe çıktı.
Asya Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Katar Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 38 basamak çıkarak 55'inci oldu.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Asya Kupası'nda elde ettiği zaferin ardından 55'inci sıraya yükselen Katar, 1993 yılından sonraki en iyi derecesine ulaştı.
A Milli Futbol Takımı ise iki basamak gerileyerek sıralamada 41'inciliğe yerleşti. İlk 10 ülkede değişikliğin yaşanmadığı listede Belçika zirvede, Fransa ikinci, Brezilya da üçüncü sırada yer aldı.
Sonraki dünya sıralaması, 4 Nisan'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1727
|-
|2
|Fransa
|1726
|-
|3
|Brezilya
|1676
|-
|4
|Hırvatistan
|1634
|-
|5
|İngiltere
|1631
|-
|6
|Portekiz
|1614
|-
|7
|Uruguay
|1609
|-
|8
|İsviçre
|1599
|-
|9
|İspanya
|1591
|-
|10
|Danimarka
|1589
|-
- 7.2.2019 14:25
- Güncelleme: 7.2.2019 15:53
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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Haluk Şahin: "Trabzonspor büyük maçlarda büyük oynar"
Toplam 1
Yorum
misafir ver gazı haluk bey
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Dorukhan Toköz golcüler listesinde
Toplam 2
Yorum
karakartal orta saha oyuncusunun gol atması ve asist yapması beklenir
Katar FIFA sıralamasında 55'inciliğe yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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