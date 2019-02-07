Katar FIFA sıralamasında 55'inciliğe yükseldi
07 Şubat 2019, Perşembe
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sıralamasında 55'inciliğe yükseldi

Katar FIFA sıralamasında 55'inciliğe yükseldi

'nı tarihinde ilk kez kazanan , dünya sıralamasında son 26 yıldaki en iyi derecesi 55'inciliğe çıktı.

'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren , dünya sıralamasında 38 basamak çıkarak 55'inci oldu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Asya Kupası'nda elde ettiği zaferin ardından 55'inci sıraya yükselen Katar, 1993 yılından sonraki en iyi derecesine ulaştı.

A Milli Futbol Takımı ise iki basamak gerileyerek sıralamada 41'inciliğe yerleşti. İlk 10 ülkede değişikliğin yaşanmadığı listede zirvede, ikinci, da üçüncü sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 4 Nisan'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1727 -
2 Fransa 1726 -
3 Brezilya 1676 -
4 Hırvatistan 1634 -
5 İngiltere 1631 -
6 Portekiz 1614 -
7 Uruguay 1609 -
8 İsviçre 1599 -
9 İspanya 1591 -
10 Danimarka 1589 -
  1. 7.2.2019 14:25
  2. Güncelleme: 7.2.2019 15:53
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