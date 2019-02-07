Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü doğuyor

Spora ve özellikle futbola olan tutkusuyla bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir futbol kulübü kurulması talimatını verdi. TFF'ye bildirilerek lisansı çıkarılan kulübün adı, 'Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü' oldu. Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grup'ta mücadele etmeye başlayacak olan takım idmanlarını Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Takımın maçları ise Ankara Sincan Stadı'nda yapılacak. Sahaya kırmızı, beyaz veya turkuaz renklerdeki formalarla çıkması beklenen kulübün logosunun ise T.C Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun olup olmayacağı ise belli değil. Futbol takımı kadrosunun Ankara'da altyapılarda forma giyen oyunculardan oluşması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Spor'un ilk maçı ise Ankara Performansspor ile olacak.