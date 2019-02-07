Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü doğuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruluyor. İdmanlar Beştepe’de, maçlar Sincan Stadı’nda olacak.
Spora ve özellikle futbola olan tutkusuyla bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir futbol kulübü kurulması talimatını verdi. TFF'ye bildirilerek lisansı çıkarılan kulübün adı, 'Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü' oldu. Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grup'ta mücadele etmeye başlayacak olan takım idmanlarını Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Takımın maçları ise Ankara Sincan Stadı'nda yapılacak. Sahaya kırmızı, beyaz veya turkuaz renklerdeki formalarla çıkması beklenen kulübün logosunun ise T.C Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun olup olmayacağı ise belli değil. Futbol takımı kadrosunun Ankara'da altyapılarda forma giyen oyunculardan oluşması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Spor'un ilk maçı ise Ankara Performansspor ile olacak.
- 7.2.2019
-
Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
-
Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
-
Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü doğuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.