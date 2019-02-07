Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanı
07 Şubat 2019, Perşembe
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yeniden başkanı

Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanı

, 43. Olağan Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

, 43. Olağan Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin yapıldığı 43. Olağan UEFA Kongresi, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanı oldu. UEFA başkanı olarak ikinci dönemine başlayacak Ceferin, 2023'e kadar görevde kalacak.

Ceferin, FIFA'nın men cezası verdiği Michel Platini'nin başkanlıktan ayrılmasının ardından Eylül 2016'daki olağanüstü kongrede yapılan oylamada Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag'ı geride bırakarak göreve gelmişti.

  1. 7.2.2019 14:06
  2. Güncelleme: 7.2.2019 14:26
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