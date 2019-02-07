Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanı
Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.
Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.
Başkanlık seçiminin yapıldığı 43. Olağan UEFA Kongresi, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.
Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanı oldu. UEFA başkanı olarak ikinci dönemine başlayacak Ceferin, 2023'e kadar görevde kalacak.
Ceferin, FIFA'nın men cezası verdiği Michel Platini'nin başkanlıktan ayrılmasının ardından Eylül 2016'daki olağanüstü kongrede yapılan oylamada Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag'ı geride bırakarak göreve gelmişti.
- 7.2.2019 14:06
- Güncelleme: 7.2.2019 14:26
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Fabian, ABD’ye gidiyor
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Yorum
FB li Bize ne Fabiandan, nereye gittiğinden kapı komşumuz mu?isterse marsa gitsin.
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Uslu'dan bombardıman
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Yorum
FB Siz hiç konuşmayın. Klübü batıran grupsunuz. Gulianoyu araplardan başka isteyen yok.souzada öle.sanki avrupa devleri 20şer milyon verdi.
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Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası
Toplam 1
Yorum
KUŞLAR galatasarayın önüne taş koymakta birebirsiniz yine gs korkusu saldı size kuşlar
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