Tek yol Madrid
Geleceği konusunda kararını verdiğini itiraf eden Belçikalı yıldız Hazard, Real Madrid’e imza atıyor...
Real Madrid'e transferi yılan hikayesine dönen Eden Hazard, geleceği ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Fransız RMC Sport'a konuşan Belçikalı yıldız, "Ne yapacağımı biliyorum. Kararımı verdim" açıklamasıyla transferin fitilini ateşledi. Chelsea'yle sözleşme yenileme ve Real Madrid'e imza atma opsiyonları bulunan yıldızın, tercihini takımdan ayrılma yönünde kullanmasına kesin gözle bakılıyor.
2020'DE BİTİYOR
Sezon başında son anda takımda kalan Hazard'ın yaptığı açıklamadan sonra, İngiltere ve İspanya medyasında yer alan haberlerde de ayrılık kararı aldığı ifade edildi. Chelsea'yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, Real Madrid'e transferinin yaklaşık 120 milyon euro'ya mal olacağı belirtildi.
- 6.2.2019
-
Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
-
Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
-
İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
Tek yol Madrid haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.