Tek yol Madrid – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Tek yol Madrid

Tek yol Madrid

Geleceği konusunda kararını verdiğini itiraf eden Belçikalı yıldız , ’e imza atıyor...

'e transferi yılan hikayesine dönen Eden , geleceği ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Fransız RMC Sport'a konuşan Belçikalı yıldız, "Ne yapacağımı biliyorum. Kararımı verdim" açıklamasıyla transferin fitilini ateşledi. 'yle sözleşme yenileme ve Real Madrid'e imza atma opsiyonları bulunan yıldızın, tercihini takımdan ayrılma yönünde kullanmasına kesin gözle bakılıyor.

2020'DE BİTİYOR
Sezon başında son anda takımda kalan Hazard'ın yaptığı açıklamadan sonra, ve medyasında yer alan haberlerde de ayrılık kararı aldığı ifade edildi. Chelsea'yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, Real Madrid'e transferinin yaklaşık 120 milyon euro'ya mal olacağı belirtildi.

  1. 6.2.2019
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