Neymar’dan kırmızı parti – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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’dan kırmızı parti

Neymar’dan kırmızı parti

-Saint Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu , için kırmızı renk temalı bir parti verdi.

-Saint Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu , için kırmızı renk temalı bir parti verdi. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlık nedeniyle 2 ay yeşil sahalardan uzak kalacak 27 yaşındaki oyuncu, Paris Şanzelize'deki geceye koltuk değnekleriyle katıldı. Neymar'ın, 'kırmızı renk' temalı doğum günü partisinde yaklaşık 200 konuk vardı. Gecenin sonunda duygusal bir konuşma yapan 27 yaşındaki yıldız oyuncunun, gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.

  1. 6.2.2019
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