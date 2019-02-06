Neymar’dan kırmızı parti
Paris-Saint Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, doğum günü için kırmızı renk temalı bir parti verdi.
Paris-Saint Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, doğum günü için kırmızı renk temalı bir parti verdi. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlık nedeniyle 2 ay yeşil sahalardan uzak kalacak 27 yaşındaki oyuncu, Paris Şanzelize'deki geceye koltuk değnekleriyle katıldı. Neymar'ın, 'kırmızı renk' temalı doğum günü partisinde yaklaşık 200 konuk vardı. Gecenin sonunda duygusal bir konuşma yapan 27 yaşındaki yıldız oyuncunun, gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
Neymar’dan kırmızı parti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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