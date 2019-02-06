Neymar’dan kırmızı parti

Paris-Saint Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, doğum günü için kırmızı renk temalı bir parti verdi. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlık nedeniyle 2 ay yeşil sahalardan uzak kalacak 27 yaşındaki oyuncu, Paris Şanzelize'deki geceye koltuk değnekleriyle katıldı. Neymar'ın, 'kırmızı renk' temalı doğum günü partisinde yaklaşık 200 konuk vardı. Gecenin sonunda duygusal bir konuşma yapan 27 yaşındaki yıldız oyuncunun, gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.