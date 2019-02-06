Nala’nın umudu var

Fransa'dan İngiltere'ye gittiği sırada uçağı kaybolan ve geçtiğimiz gün Manş Denizi'nin diplerinde enkazı bulunan Sala'ya ilgili bir paylaşım yürekleri burktu. Arjantinli futbolcunun kız kardeşi Romina, Sala'nın köpeği Nala'nın fotoğraflarını yayınladı. Nala'nın hala 27 yaşındaki oyuncuyu beklediği görülen fotoğraflar paylaşım rekorları kırdı.