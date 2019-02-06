Nala’nın umudu var
Fransa'dan İngiltere'ye gittiği sırada uçağı kaybolan ve geçtiğimiz gün Manş Denizi'nin diplerinde enkazı bulunan Sala'ya ilgili bir paylaşım yürekleri burktu.
Fransa'dan İngiltere'ye gittiği sırada uçağı kaybolan ve geçtiğimiz gün Manş Denizi'nin diplerinde enkazı bulunan Sala'ya ilgili bir paylaşım yürekleri burktu. Arjantinli futbolcunun kız kardeşi Romina, Sala'nın köpeği Nala'nın fotoğraflarını yayınladı. Nala'nın hala 27 yaşındaki oyuncuyu beklediği görülen fotoğraflar paylaşım rekorları kırdı.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
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cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
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