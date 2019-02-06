Nala’nın umudu var – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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’nın umudu var

Nala’nın umudu var

'dan 'ye gittiği sırada uçağı kaybolan ve geçtiğimiz gün 'nin diplerinde enkazı bulunan 'ya ilgili bir paylaşım yürekleri burktu.

'dan 'ye gittiği sırada uçağı kaybolan ve geçtiğimiz gün 'nin diplerinde enkazı bulunan 'ya ilgili bir paylaşım yürekleri burktu. Arjantinli futbolcunun kız kardeşi Romina, Sala'nın köpeği 'nın fotoğraflarını yayınladı. Nala'nın hala 27 yaşındaki oyuncuyu beklediği görülen fotoğraflar paylaşım rekorları kırdı.

  1. 6.2.2019
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