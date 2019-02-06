Mourinho’ya 1 yıl hapis

İspanya'da vergi kaçırma iddiasıyla yargılanan Mourinho, 1 yıllık hapis cezasını kabul etti. Yaklaşık 3.3 milyon euro gelirini gizleyen Portekizli çalıştırıcı, mahkemeyle anlaşma yoluna gitti. Mourinho, cezası 2 yıldan az olduğu için hapis yatmayacak fakat 1.9 milyon euro para cezası ödeyecek.