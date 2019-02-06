Mourinho’ya 1 yıl hapis – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’ya 1 yıl hapis

Mourinho’ya 1 yıl hapis

'da vergi kaçırma iddiasıyla yargılanan , 1 yıllık hapis cezasını kabul etti.

'da vergi kaçırma iddiasıyla yargılanan , 1 yıllık hapis cezasını kabul etti. Yaklaşık 3.3 milyon euro gelirini gizleyen Portekizli çalıştırıcı, mahkemeyle anlaşma yoluna gitti. Mourinho, cezası 2 yıldan az olduğu için hapis yatmayacak fakat 1.9 milyon euro para cezası ödeyecek.

  1. 6.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mourinho’ya 1 yıl hapis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN