Katar aktarmalı PSG!

Katar'ın El-Duhail ekibi, Portekiz'in Portimonense takımında forma giyen 24 yaşındaki Japon kanat oyuncusu Nakajima'yı 35 milyon euro'ya transfer etti. PSG'nin, finansal fairplay'den kurtulmak için Katar ekibi üzerinden transferi gerçekleştirdiği ve oyuncunun Fransız ekibine kiralanacağı iddiaları gündeme oturdu. PSG'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.