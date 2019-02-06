Katar'ın El-Duhail ekibi, Portekiz'in Portimonense takımında forma giyen 24 yaşındaki Japon kanat oyuncusu Nakajima'yı 35 milyon euro'ya transfer etti.
Katar'ın El-Duhail ekibi, Portekiz'in Portimonense takımında forma giyen 24 yaşındaki Japon kanat oyuncusu Nakajima'yı 35 milyon euro'ya transfer etti. PSG'nin, finansal fairplay'den kurtulmak için Katar ekibi üzerinden transferi gerçekleştirdiği ve oyuncunun Fransız ekibine kiralanacağı iddiaları gündeme oturdu. PSG'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
Katar aktarmalı PSG! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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