Katar aktarmalı PSG! – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Katar aktarmalı PSG!

'ın El-Duhail ekibi, Portekiz'in Portimonense takımında forma giyen 24 yaşındaki Japon kanat oyuncusu Nakajima'yı 35 milyon euro'ya etti.

'ın El-Duhail ekibi, Portekiz'in Portimonense takımında forma giyen 24 yaşındaki Japon kanat oyuncusu Nakajima'yı 35 milyon euro'ya etti. 'nin, finansal fairplay'den kurtulmak için Katar ekibi üzerinden transferi gerçekleştirdiği ve oyuncunun Fransız ekibine kiralanacağı iddiaları gündeme oturdu. PSG'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

  1. 6.2.2019
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