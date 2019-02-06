Cumhurbaşkanlığı Spor resmen kuruldu
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Cumhurbaşkanlığı Spor resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Spor resmen kuruldu

'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, 2. 'de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı Spor resmen kuruldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'un talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü 2.'de mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yapılan kura çekimine katıldı.

TFF SİTESİNDE YER ALDI

Cumhurbaşkanlığı Spor'un kurulacağı iddialarını, sitesinde yer alan kulüp bilgileri doğrulamış oldu.

2. AMATÖR KÜMEDE MÜCADELE EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak. İdmanlarını Beştepe'de yapacak.

  1. 6.2.2019 15:26
  2. Güncelleme: 6.2.2019 15:33
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