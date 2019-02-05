Türk hakemler VAR toplantısına katılacak
05 Şubat 2019, Salı
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Türk hakemler VAR toplantısına katılacak

Türk hakemler VAR toplantısına katılacak

Türk hakemler, 6-7 Şubat'ta 'nın Malaga kentinde düzenlenecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi toplantısına katılacak.

yapılan açıklamada, 'nın düzenlediği toplantıya, kokartlı hakemler ve , hakem ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un katılacağı bildirildi.

Toplantıda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakalarından itibaren uygulamaya konacak VAR sistemi hakkında son çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Hakemlere VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hatırlatmaların da yapılacağı toplantıda çevrim içi saha çalışmalarının da uygulanacağı kaydedildi.

  1. 5.2.2019 17:01
  2. Güncelleme: 5.2.2019 17:34
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