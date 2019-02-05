FIFA ile Katar'dan 2022 Dünya Kupası ortaklığı
05 Şubat 2019, Salı
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ile 'dan 2022 ortaklığı

FIFA ile Katar'dan 2022 Dünya Kupası ortaklığı

2022 'nın, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği () ile ev sahibi 'ın ortak girişimi olarak düzenleneceği açıklandı.

'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın planlama ve hizmet sağlama süreçlerinden "FIFA 2022 Limited Şirketi" sorumlu olacak. Hisselerin yüzde 51'ini FIFA, yüzde 49'unu ise Katar 2022 Organizasyon Komitesi elinde tutacak.

FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, ortaklık için "Dünyanın tek branşa ait en büyük spor etkinliğinin organizasyonu konusunda dev bir adım attık. FIFA Başkanı (Gianni Infantino) ile Katarlı meslektaşlarımızın vizyonu sayesinde hayata geçen bu girişim, çalışma biçiminin, işlevsellik ve verimlilik açısından yeniden düzenlenmesini hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.



  1. 5.2.2019 20:36
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