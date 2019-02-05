FIFA ile Katar'dan 2022 Dünya Kupası ortaklığı
2022 Dünya Kupası'nın, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile ev sahibi Katar'ın ortak girişimi olarak düzenleneceği açıklandı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın planlama ve hizmet sağlama süreçlerinden "FIFA Dünya Kupası Katar 2022 Limited Şirketi" sorumlu olacak. Hisselerin yüzde 51'ini FIFA, yüzde 49'unu ise Katar 2022 Organizasyon Komitesi elinde tutacak.
FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, ortaklık için "Dünyanın tek branşa ait en büyük spor etkinliğinin organizasyonu konusunda dev bir adım attık. FIFA Başkanı (Gianni Infantino) ile Katarlı meslektaşlarımızın vizyonu sayesinde hayata geçen bu girişim, çalışma biçiminin, işlevsellik ve verimlilik açısından yeniden düzenlenmesini hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.
FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
- 5.2.2019 20:36
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
FIFA ile Katar'dan 2022 Dünya Kupası ortaklığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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