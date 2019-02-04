Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu
04 Şubat 2019, Pazartesi
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'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu

Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu

Arjantinli futbolcu 'nın da içinde olduğu kayıp uçağın enkazının tespit edildiği belirtildi.

basınında yer alan haberlere göre, Prömiyer Lig oyuncusu 'yı taşıyan uçağın enkazı, 'nde bir arama botu tarafından tespit edildi.

Aramalara öncülük eden David Mearns, enkazın konumunun İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimine aktarıldığını ve konuya ilişkin yarın resmi açıklamanın yapılacağını belirtti.

Mearns, hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un ailelerinin gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.

22 Ocak'ta 'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya oyuncusu da katkıda bulunmuştu.

Sala, Premier Lig takımı ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

  1. 4.2.2019 09:50
  2. Güncelleme: 4.2.2019 09:52
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