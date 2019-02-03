"Üç büyükler"den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Tokat'ın Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, olay sonrası Sultan Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhumeye Allah'tan rahmet, Osman Çakmak'a, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı, aynı olay sonrası yoğun bakıma alınan Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." denildi.
Fenerbahçe Kulübünden paylaşılan başsağlığı mesajında ise "Ampute takımımızın kaptanı Osman Çakmak'a başsağlığı, değerli annesine Allah'tan rahmet, babasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.
Beşiktaş Kulübünden de "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet, Osman Çakmak'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı, Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." mesajı paylaşıldı.
- 3.2.2019 14:25
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
"Üç büyükler"den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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