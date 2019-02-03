"Üç büyükler"den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı
03 Şubat 2019, Pazar
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"Üç büyükler"den 'a başsağlığı mesajı

"Üç büyükler"den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

, ve kulüpleri, 'ın Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı 'ın annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, olay sonrası 'ın hayatını kaybettiği, baba 'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhumeye Allah'tan rahmet, 'a, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı, aynı olay sonrası yoğun bakıma alınan Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." denildi.

Kulübünden paylaşılan başsağlığı mesajında ise "Ampute takımımızın kaptanı Osman Çakmak'a başsağlığı, değerli annesine Allah'tan rahmet, babasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Kulübünden de "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet, Osman Çakmak'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı, Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." mesajı paylaşıldı.

  1. 3.2.2019 14:25
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