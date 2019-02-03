Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında kazandı
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 11 Nisan Spor’u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto BAL 2.Grup'ta 16.haftada Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Şanlıurfa ekibi 11 Nisan Spor'u konuk etti.
Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Ankara Bölgesi'nden Giray Şaylan, Berkay Otuzbiroğlu, Ali Ceylan hakem üçlüsü yönetirken, Hakan Aktaş ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Gökhan Zirekli, Erhan Gözetlik, Vedat Taşdemir, İbrahim Tokay, Deniz Işık, Mehmet Güler, Kaiumzhan Sharipov, Alaattin Közen, Nurullah Dağaşan, Selim Dağ, Cemre Atmaca on biriyle çıktı.
11 Nisan Spor ise Mahir Kamacıoğlu, Abdullah Kurtboğan, Serkan Koçaslan, Abdulkadir Ökte, Mehmet Şirin Gava, Mrteza Roohafzaei, Mehmet Emin Kendirli, İsa Çelik, Ahmet Bilecen, Yakup Başkurt ve Salih Kazan on biriyle mücadele etti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarıya hızlı başladı ve 47.dakikada Kaiumzhan Sharipov'un golüyle 1-0 öne geçti. Turuncu yeşilliler, 53.dakikada Selim Dağ'ın kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.
11 Nisan Spor, 60.dakikada Salih Kazan'ın golüyle durumu 2-1'e getirdi ve umutlandı. Yeşilyurt Belediyespor, 65.dakikada Nurullah Dağaşan'ın golüyle durumu 3-1'e getirdi.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
- 3.2.2019 19:09
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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