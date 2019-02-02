Şampiyon Katar: 3-1
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Katar, turnuvada gol yemeden finale çıkan ilk takım oldu ve tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı. Katar'ın gollerini 12'de Almoez Ali, 27'de A. Hatem ve 83'te A. Arif (pen) attı. Japonya'nın tek sayısı ise 69'da Minamino'dan geldi.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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