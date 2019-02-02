Şampiyon Katar: 3-1 – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Şampiyon : 3-1

Şampiyon Katar: 3-1

'nde düzenlenen finalinde , 'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

'nde düzenlenen finalinde , 'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Katar, turnuvada gol yemeden finale çıkan ilk takım oldu ve tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı. Katar'ın gollerini 12'de Almoez Ali, 27'de A. Hatem ve 83'te A. Arif (pen) attı. Japonya'nın tek sayısı ise 69'da Minamino'dan geldi.

  1. 2.2.2019
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