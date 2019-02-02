Para saçıldı

Avrupa'nın önemli liglerinde sona eren ara transfer sezonunda özellikle Barcelona ve Chelsea kadrosuna kattıkları oyuncularla adından söz ettirdi. İki kulüp dışında Milan ile PSG de yüksek bonservis bedelleriyle ön plana çıktı. Chelsea, 64 milyon euro'ya Pulisic'i alarak İngiltere'de zirveye çıktı. Maviler, Higuain'i 9 milyon euro'ya Milan'dan kiraladı ve Morata'yı Atletico Madrid'e gönderdi. Borussia Dortmund, Boca'dan Balerdi için 15.5 milyon euro harcarken, Leipzig Haidara için 19 milyon euro ödedi.



SALA TRAJEDİSİ HERKESİ ÜZDÜ

Barcelona, Ajax'tan 21 yaşındaki Frenkie de Jong'u 75 milyon euro net ve 11 milyon bonusla birlikte satın aldı. Hollandalı, transfer döneminin en pahalısı oldu. Milan, Genoa'da bu sezon 21 maçta 19 gol atan Piatek'i 35 milyon euro'ya bağladı. PSG, Zenit'in orta sahası Leandro Paredes'i 47 milyon euro'ya satın aldı. Monaco ise 8 transferle coştu. Diğer yandan Nantes'tan Cardiff'e 17 milyon euro'ya transfer olan Emiliano Sala'nın bulunduğu uçağın kaybolması, tüm futbolseverlerin hafızasına kazındı.



7 ÜLKEDE DEVAM EDİYOR

Ara transfer dönemi 7 ligde devam ediyor. Portekiz ve İran'da bugün sona erecek olan ara transfer dönemi Suudi Arabistan'da 4 Şubat, İsviçre'de 16 Şubat, Rusya'da 23 Şubat, Çin'de 28 Şubat ve Japonya'da 29 Mart'ta bitecek.