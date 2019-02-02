Para saçıldı – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Para saçıldı

Para saçıldı

Ara döneminde Avrupa’yı Barça ile salladı. Maviler, Pulisic’i 64 milyon euro’ya aldı, Higuain’i kiraladı. Katalanlar 75 milyon euro’ya de Jong’u getirip zirveye çıktı.

Avrupa'nın önemli liglerinde sona eren ara sezonunda özellikle ve kadrosuna kattıkları oyuncularla adından söz ettirdi. İki kulüp dışında Milan ile de yüksek bonservis bedelleriyle ön plana çıktı. Chelsea, 64 milyon euro'ya Pulisic'i alarak 'de zirveye çıktı. Maviler, Higuain'i 9 milyon euro'ya Milan'dan kiraladı ve Morata'yı 'e gönderdi. , Boca'dan Balerdi için 15.5 milyon euro harcarken, Leipzig Haidara için 19 milyon euro ödedi.

SALA TRAJEDİSİ HERKESİ ÜZDÜ
Barcelona, Ajax'tan 21 yaşındaki Frenkie de Jong'u 75 milyon euro net ve 11 milyon bonusla birlikte satın aldı. Hollandalı, transfer döneminin en pahalısı oldu. Milan, Genoa'da bu sezon 21 maçta 19 gol atan Piatek'i 35 milyon euro'ya bağladı. PSG, Zenit'in orta sahası Leandro Paredes'i 47 milyon euro'ya satın aldı. Monaco ise 8 transferle coştu. Diğer yandan Nantes'tan Cardiff'e 17 milyon euro'ya transfer olan Emiliano Sala'nın bulunduğu uçağın kaybolması, tüm futbolseverlerin hafızasına kazındı.

7 ÜLKEDE DEVAM EDİYOR
Ara transfer dönemi 7 ligde devam ediyor. Portekiz ve 'da bugün sona erecek olan ara transfer dönemi 'da 4 Şubat, 'de 16 Şubat, 'da 23 Şubat, 'de 28 Şubat ve 'da 29 Mart'ta bitecek.

  1. 2.2.2019
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