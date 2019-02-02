Infantino’dan toplantı
Kasım 2016'dan bu yana yapılan FIFA Futbol Zirvesi'ne, Türkiye böylece ikinci kez ev sahipliği yapacak.
Kasım 2016'dan bu yana yapılan FIFA Futbol Zirvesi'ne, Türkiye böylece ikinci kez ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin bitiminin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, 15 Şubat Cuma 17.30'da zirvenin yapılacağı Shangri- La Bosphorus Hotel'de basın toplantısı gerçekleştirecek.
DEV ZİRVE İSTANBUL'DA
İstanbul, FIFA Futbol Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği FIFA Futbol Zirvesi, 13-15 Şubat'ta yapılacak. FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konular yapıcı bir ortamda tartışılacak.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Infantino’dan toplantı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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