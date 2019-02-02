25 gün 3 derbi – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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25 gün 3 derbi

25 gün 3 derbi

yarı finalinde ile , ile eşleşti.

yarı finalinde ile , ile eşleşti. 'da kupanın ilk maçı 6 Şubat'ta 'ta rövanşı 27 Şubat'ta Bernabeu'da olacak. 2 Mart'ta ise Bernabeu'da ligde derbi yapılacak. Böylece iki dev 25 günde üç kez karşılaşacak.

  1. 2.2.2019
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