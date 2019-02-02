25 gün 3 derbi
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid, Valencia ile Real Betis eşleşti.
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid, Valencia ile Real Betis eşleşti. El Clasico'da kupanın ilk maçı 6 Şubat'ta Nou Camp'ta rövanşı 27 Şubat'ta Bernabeu'da olacak. 2 Mart'ta ise Bernabeu'da ligde derbi yapılacak. Böylece iki dev 25 günde üç kez karşılaşacak.
- 2.2.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
25 gün 3 derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.