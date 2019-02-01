UEFA’dan tam destek – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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’dan tam destek

UEFA’dan tam destek

Kulüplerin borçlarını yapılandırma konusunda Nyon’da sunum yapan Demirören, ’nın desteğini aldıklarını dile getirdi.

Futbol Federasyonu Başkanı , ile Türkiye Bankalar Birliği'nin, kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusunda yaptığı çalışmayı 'nın desteklediğini söyledi. 'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde sunum yapan Demirören, son derece faydalı bir toplantı yaptıklarını belirtirken, "UEFA kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırmasını destekliyor. Kulüpler de ona göre bakacaklar" ifadelerini kullandı. UEFA ile görüşen TFF heyetinde Başkan Demirören'in yanı sıra Başkan Vekilleri ve Hüsnü Güreli ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı.

  1. 1.2.2019
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