UEFA’dan tam destek

Türkİye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF ile Türkiye Bankalar Birliği'nin, kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusunda yaptığı çalışmayı UEFA'nın desteklediğini söyledi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde sunum yapan Demirören, son derece faydalı bir toplantı yaptıklarını belirtirken, "UEFA kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırmasını destekliyor. Kulüpler de ona göre bakacaklar" ifadelerini kullandı. UEFA ile görüşen TFF heyetinde Başkan Demirören'in yanı sıra Başkan Vekilleri Servet Yardımcı ve Hüsnü Güreli ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı.