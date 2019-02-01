UEFA’dan tam destek
Kulüplerin borçlarını yapılandırma konusunda Nyon’da sunum yapan Demirören, UEFA’nın desteğini aldıklarını dile getirdi.
Türkİye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF ile Türkiye Bankalar Birliği'nin, kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusunda yaptığı çalışmayı UEFA'nın desteklediğini söyledi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde sunum yapan Demirören, son derece faydalı bir toplantı yaptıklarını belirtirken, "UEFA kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırmasını destekliyor. Kulüpler de ona göre bakacaklar" ifadelerini kullandı. UEFA ile görüşen TFF heyetinde Başkan Demirören'in yanı sıra Başkan Vekilleri Servet Yardımcı ve Hüsnü Güreli ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
UEFA’dan tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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