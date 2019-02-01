İtalya Kupası'nda son yarı finalist Lazio
İtalya Kupası çeyrek finalinde penaltılara kalan maçta Inter'i 5-4 yenen Lazio yarı finale çıktı.
San Siro Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikalık normal süresi golsüz beraberlikle sona erdi.
Uzatmaların 108. dakikasında Lazio, Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti ancak uzatma dakikalarının ek süresinin oynandığı 125. dakikada Inter'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Mauro İcardi'nin golü skoru 1-1'e getirdi.
Penaltı kararının ardından Lazio'nun Romanyalı savunma oyuncusu Stefan Daniel Radu, hakeme yönelik itirazlarından dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Penaltı atışları sonrası Inter'e karşı 5-4'lük üstünlük sağlayan Lazio, adını yarı finale yazdırdı.
Bu sonuçla İtalya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri, Fiorentina-Atalanta ve Lazio-Milan şeklinde oldu.
Yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar 27 Şubat'ta, rövanş ise 24 Nisan'da oynanacak.
- 1.2.2019 08:49
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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