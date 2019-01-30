Selendi Belediye namağlup lideri devirdi
Manisa 1. Amatör küme B Grubu'nda Selendi Belediye Spor Selendi, Üç Eylül Şehir Stadı'nda ağırladığı lider Killik Spor’u 5-4 mağlup etti.
Stat: Selendi Üç Eylül
Hakemler: Y.Emre Çiftçi xx, M.Hakan Efe xx, Çiğdem Fırat xx
Selendi Belediye Spor: Batuhan xxx, Arif xx, Emre xx, Selçuk xx, Orkun xx, Erdem xx (Eren dk. 75 xx, Süleyman dk. 90 ?), Erdal xx, Alihan xx, Ömer xx, Halil Ergin xx, Mert xxx
Killik Spor: Hüseyin xx, Yusuf xx, Erdal xx, Ersin xx, Mustafa x (Hakan dk. 46 x), Veysel xx, Ferhat xx, Elçin xx, Engin xxx, Enes xx, Erencan xx
Goller: Mert (dk. 15, 35 ve 40), Erdal dk. 80), Batuhan (dk. 90) (Selendi Belediye Spor). Elçin (dk. 20), Engin (dk. 50, 60 ve 70) (Killik Spor)
Sarı kartlar: Mert Selendi, Emrecan, Ferhat (Killik Spor)
- 31.1.2019 02:09
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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