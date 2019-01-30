Selendi Belediye namağlup lideri devirdi

Stat: Selendi Üç Eylül

Hakemler: Y.Emre Çiftçi xx, M.Hakan Efe xx, Çiğdem Fırat xx

Selendi Belediye Spor: Batuhan xxx, Arif xx, Emre xx, Selçuk xx, Orkun xx, Erdem xx (Eren dk. 75 xx, Süleyman dk. 90 ?), Erdal xx, Alihan xx, Ömer xx, Halil Ergin xx, Mert xxx

Killik Spor: Hüseyin xx, Yusuf xx, Erdal xx, Ersin xx, Mustafa x (Hakan dk. 46 x), Veysel xx, Ferhat xx, Elçin xx, Engin xxx, Enes xx, Erencan xx

Goller: Mert (dk. 15, 35 ve 40), Erdal dk. 80), Batuhan (dk. 90) (Selendi Belediye Spor). Elçin (dk. 20), Engin (dk. 50, 60 ve 70) (Killik Spor)

Sarı kartlar: Mert Selendi, Emrecan, Ferhat (Killik Spor)