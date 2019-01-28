Queiroz İran Milli Takımı'ndan ayrıldı
28 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Queiroz 'ndan ayrıldı

Queiroz İran Milli Takımı'ndan ayrıldı

yarı finalinde 'ya 3-0 yenilerek elenen 'nda teknik direktör Queiroz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

2019 'nda 'ya 3-0 yenilerek yarı finalde elenen 'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz, görevinden ayrıldı.

İran Milli Takımı'ndan ayrıldığını Facebook hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Queiroz, "Artık sona geldik. Yardımcılarımla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yıllardır sergiledikleri performans, bana verdikleri destek ve bağlılıkları nedeniyle oyuncularıma minnet duyuyorum. İranlı taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 8 yıl bu harika adamlarla çalışmak bir onurdu. Kariyerim boyunca içinde bulunduğum en iyi futbol ailelerinden biriydi." ifadelerini kullandı.

Daha önce kulüp bazında ve gibi ekiplerde görev alan, milli takım düzeyinde ise Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve 'yı çalıştıran Queiroz, 2011'de İran ile anlaşmıştı.

Asya Kupası'nın ardından İran'daki sözleşmesi biten 65 yaşındaki Queiroz'un Milli Takımı'nın başına geçeceği öne sürülüyor.

  1. 28.1.2019 23:57
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Queiroz İran Milli Takımı'ndan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN