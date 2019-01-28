Asya Kupası'nda ilk finalist Japonya
28 Ocak 2019, Pazartesi
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'nda ilk finalist

Asya Kupası'nda ilk finalist Japonya

Futbolda 2019 'nda İran'ı 3-0 yenen , finale çıktı.

'nin El Ayn kentindeki Hazza bin Zayed Stadı'nda İran ile arasında oynanan yarı final karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiren Japonya, ikincisi penaltıdan olmak üzere 56 ve 67. dakikalarda Yuya Osako, 90+1. dakikada Genki Haraguchi'nin attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Öte yandan, İran'da Trabzonsporlu futbolcu Vahid Amiri 58, Japonya'da Galatasaraylı oyuncu Yuto Nagatomo 90 dakika forma giydi.

Kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunan Japonya, 5. kez finalde mücadele edecek.

Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ile arasında yarın oynanacak yarı final maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

  1. 28.1.2019 20:43
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