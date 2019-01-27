Maçta fenalaşan kaleci korkuttu
Balıkesir Körfez Amatör Lig’de Adaspor ile Edremit Belediyespor arasında gerçekleşen karşılaşmada, Adaspor’un kalecisi Kazım İlkbahar, kas kasılması sonucunda fenalaşarak Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şehit Hamdibey Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmayı ev sahibi yeşil-sarılı ekip 4-0 kazanarak, ligin bitimine haftalar kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.
Çekişmeli geçen ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın da şeref tribününden izlediği karşılaşmanın 90. dakikasında, Adaspor'un 26 yaşındaki kalecisi Kazım İlkbahar bir anda yere düşerek fenalaştı. Hemen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç sporcunun önce kalp krizi geçirdiği tahmin edildi.
Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sporcunun kas kasılması nedeniyle rahatsızlandığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
- 27.1.2019 23:17
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Maçta fenalaşan kaleci korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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