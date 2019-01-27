Maçta fenalaşan kaleci korkuttu
27 Ocak 2019, Pazar
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Maçta fenalaşan kaleci korkuttu

Maçta fenalaşan kaleci korkuttu

Balıkesir Körfez Amatör Lig’de ile Edremit Belediyespor arasında gerçekleşen karşılaşmada, Adaspor’un kalecisi , kas kasılması sonucunda fenalaşarak ’ne kaldırıldı.

Şehit Hamdibey Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmayı ev sahibi yeşil-sarılı ekip 4-0 kazanarak, ligin bitimine haftalar kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.

Çekişmeli geçen ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın da şeref tribününden izlediği karşılaşmanın 90. dakikasında, 'un 26 yaşındaki kalecisi bir anda yere düşerek fenalaştı. Hemen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç sporcunun önce kalp krizi geçirdiği tahmin edildi.
'ne kaldırılan sporcunun kas kasılması nedeniyle rahatsızlandığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

  1. 27.1.2019 23:17
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