Futsal Milli Takımı Yalova’da kampa girdi

Teknik Direktör Sercan Görgülü nezaretinde Futsal Milli Takımı, 90. Yıl Spor Salonu'nda günde çift antrenman yapıyor. Milli takım 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Bosna Hersek'te oynayacağı ön eleme grubu maçlarında İskoçya, İsviçre ve Bosna Hersek'le karşılaşacak.

"HEDEFİMİZ BİR ÜST TURA ÇIKMAK"



Futsal Milli Takım Teknik Direktörü Sercan Görgülü, "Biz üç hafta önce Erzincan'da kamp yaptık. Oraya Tacikistan Futsal Milli takımı geldi. Onlarla 2 tane hazırlık maçı yaptık. O iki maç ön eleme maçları öncesi son ciddi sınavımızdı. Maçları kazandık. Bu galibiyetler bize umut verdiler. Yalova'da üç gün çift antrenman yapacağız. Pazartesi günü Bosna-Hersek'e gideceğiz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Oyuncularımız istekli, orada da Bosna-Hersek ev sahibi, biz varız. İsviçre ve İskoçya var. İlk ikiye girmek için mücadele edeceğiz. İlk ikiye girdiğimiz zaman bir üst tura çıkacağız. Ümitliyiz, elimizden geleni yapacağız. Sonrasında sonucuna hep beraber bakacağız" diyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.





"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI BOSNA-HERSEK'TE ALMAK İSTİYORUZ"



2020 Dünya Kupası'na katılma konusunda gelen soruya Görgülü, "Bu uzun bir süreç futbolda tabii ki hedef her zaman yukarılar. Oraya gider miyiz, öncelikle bu gruptaki maçları bir oynayalım. Bu gruptan çıkmak için tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. İlk ikiye girebilir miyiz. Evet girebiliriz. İnşallah da bir terslikte olmaz, sporcularımızda verdiği emeklerin karşılığını en az iki maçı kazanıp bir üst tura çıkarız diye düşünüyorum. Hedefimiz şimdilik budur" dedi.



Futsal Milli Takımının kadrosunda ise; Erkan Çınar, Muhammed Yusuf Aygün (Beşiktaş), Serkan Mutlu (Osmanlıspor), Mustafa Acar, Cenk Şen, Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Mehmet Yiğit (Keçiören Belediyesi Bağlumspor), Kamil Can Akparlak (Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor), Burak Uğurlu (OSBTÜRK Şentepespor), Burak Özdemir, Umur Ağır (ZVV Eindhoven), Melih Kaan Özkul (Kahraman Kazan Belediyespor), Muhammet Altunay (Arnavutköy Belediyespor) ve Muhammed Furkan Özhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) bulunuyor.