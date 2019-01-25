Copa America'da gruplar belli oldu – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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'da gruplar belli oldu

Copa America'da gruplar belli oldu

Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da gruplar belli oldu.

kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde 'da düzenlenecek.

ve 'nın da misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Brezilya, Bolivya, , Peru

B Grubu: Arjantin, , Paraguay, Katar

C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili

  1. 25.1.2019 11:06
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