Çin'de Marcello Lippi dönemi sona erdi
25 Ocak 2019, Cuma
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'de Marcello Lippi dönemi sona erdi

Çin'de Marcello Lippi dönemi sona erdi

'nı çalıştıran İtalyan , yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, sözleşmesinin sona erdiğini söyledi.

Asya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında , 'a 3-0'lık skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Çin Teknik Direktörü Marcello Lippi, Çin ile sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, "Çin gibi bir ülkenin milli takımını çalıştırmak onurdu. Takımın gelişmesi için elimden geleni yaptım" diye konuştu.

70 yaşındaki İtalyan teknik adam, 2016 yılında çalıştırmaya başladığı Çin ile çıktığı 30 resmi karşılaşmada 11 kez sahadan galip ayrılırken, 11 kez de rakiplerine mağlup oldu. 8 müsabakada da berabere kaldı.
  1. 25.1.2019 15:31
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