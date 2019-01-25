Çin'de Marcello Lippi dönemi sona erdi
Çin Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran İtalyan Teknik Direktör Marcello Lippi, İran yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, sözleşmesinin sona erdiğini söyledi.
70 yaşındaki İtalyan teknik adam, 2016 yılında çalıştırmaya başladığı Çin ile çıktığı 30 resmi karşılaşmada 11 kez sahadan galip ayrılırken, 11 kez de rakiplerine mağlup oldu. 8 müsabakada da berabere kaldı.
- 25.1.2019 15:31
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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