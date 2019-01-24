UEFA Kupası Türkiye’ye geliyor – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Kupası ’ye geliyor

UEFA Kupası Türkiye’ye geliyor

'nin resmi sponsorlarından Enterprise, 'deki final öncesi tarihlerinde Kupası'nı 'ye getiriyor.

'nin resmi sponsorlarından Enterprise, 'deki final öncesi tarihlerinde Kupası'nı 'ye getiriyor. UEFA Avrupa Ligi finali, bu yıl 'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek. Kupa, 5-6 Şubat tarihlerinde 'da sergilenecek.

  1. 24.1.2019
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