Avrupa Ligi'nin resmi sponsorlarından Enterprise, Bakü'deki final öncesi 5-6 Şubat tarihlerinde UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getiriyor.
Avrupa Ligi'nin resmi sponsorlarından Enterprise, Bakü'deki final öncesi 5-6 Şubat tarihlerinde UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getiriyor. UEFA Avrupa Ligi finali, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek. Kupa, 5-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'da sergilenecek.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
UEFA Kupası Türkiye’ye geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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