İngiliz takımına robot teknik adam
24 Ocak 2019, Perşembe
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İngiliz takımına robot teknik adam

İngiliz takımına robot teknik adam

7. Lig takımlarından Wingate Finchley, robot teknik adamı göreve getirerek yeşil sahalarda bir ilke imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yapay zekayla en iyi takımı oluşturabilmek için bazı maçlarda (Artificial Intelligence) sisteminin kullanılacağı kaydedildi.

Robot teknik adam, ilk sınavını amatör takımlardan Whitehawk karşısında 9 Şubat'ta verecek. "AI" sistemi, bu maçın onbirini, dizilişini ve taktiğini belirleyecek.

Takımın teknik direktörü Dave Norman da girişime destek vererek, " temeli, takımı yöneten insan da olsa da olsa aynı. Sistemin başarılı olabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.


  1. 24.1.2019 11:59
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