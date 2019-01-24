Gregory van der Wiel Toronto'dan ayrıldı
MLS ekiplerinden Toronto'da forma giyen Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, kadroda düşünülmediği için takımdan ayrıldığını açıkladı.
Gregory van der Wiel, Toronto FC ile 34 resmi müsabakaya çıktı ve 4 asist yaptı.
- 24.1.2019 11:49
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Gregory van der Wiel Toronto'dan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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