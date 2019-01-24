Gregory van der Wiel, Toronto'dan ayrıldı
24 Ocak 2019, Perşembe
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Gregory der Wiel Toronto'dan ayrıldı

Gregory van der Wiel Toronto'dan ayrıldı

ekiplerinden Toronto'da forma giyen Hollandalı futbolcu Gregory der Wiel, kadroda düşünülmediği için takımdan ayrıldığını açıkladı.

Bir dönem 'de forması giyen ve kariyerini takımlarından Toronto'da sürdüren Hollandalı futbolcu Gregory der Wiel, bir türlü sürekliliği sağlayamıyor. 2016 yılından beri her sezonu farklı takımlarda geçiren van der Wiel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Toronto'dan ayrıldığı duyurdu. Geride kalan yılın inişli, çıkışlı geçtiğini fakat neşesini hiç kaybetmediğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyordum fakat beni yeni sezonda istemediklerini söylediler" diye konuştu.

Gregory van der Wiel, Toronto FC ile 34 resmi müsabakaya çıktı ve 4 asist yaptı.
  1. 24.1.2019 11:49
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