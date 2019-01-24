Cankurtaran salında olabilir – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Cankurtaran salında olabilir

Cankurtaran salında olabilir

İngiliz polisi, Arjantinli golcünün uçaktaki cankurtaran salında bulunabileceğini en güçlü ihtimal olarak açıkladı.

'da Nantes'tan, ekibi Cardiff'e transfer olan Sala'yı taşıyan uçak, üzerinde radarda kaybolmuştu. 'ye bağlı Guernsey eyaletinin güvenlik güçleri, twitter hesapları üzerinden umut veren bir açıklama yayımladı. Buna göre:
1- Uçak karaya indi ancak iletişim imkanları yok.
2- Uçak suya indi, oradan geçen bir gemi tarafından Sala ve pilot kurtarıldı. İletişim imkanları yok.
3- Suya indiler ve uçaktaki cankurtaran salına bindiler. Bağlantı imkanları yok.
4- Suya indiler ve uçak kullanılamaz hale geldi. Denizdeler.

İngiliz yetkililer, en güçlü olasılığın 3 numaralı ihtimal olduğunu ve Sala ile pilotun bir salın içinde bulunabileceklerini müjdeledi.

  1. 24.1.2019
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