Cankurtaran salında olabilir

Fransa'da Nantes'tan, Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olan Sala'yı taşıyan uçak, Manş Denizi üzerinde radarda kaybolmuştu. İngiltere'ye bağlı Guernsey eyaletinin güvenlik güçleri, twitter hesapları üzerinden umut veren bir açıklama yayımladı. Buna göre:

1- Uçak karaya indi ancak iletişim imkanları yok.

2- Uçak suya indi, oradan geçen bir gemi tarafından Sala ve pilot kurtarıldı. İletişim imkanları yok.

3- Suya indiler ve uçaktaki cankurtaran salına bindiler. Bağlantı imkanları yok.

4- Suya indiler ve uçak kullanılamaz hale geldi. Denizdeler.



İngiliz yetkililer, en güçlü olasılığın 3 numaralı ihtimal olduğunu ve Sala ile pilotun bir salın içinde bulunabileceklerini müjdeledi.