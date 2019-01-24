Cankurtaran salında olabilir
İngiliz polisi, Arjantinli golcünün uçaktaki cankurtaran salında bulunabileceğini en güçlü ihtimal olarak açıkladı.
Fransa'da Nantes'tan, Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olan Sala'yı taşıyan uçak, Manş Denizi üzerinde radarda kaybolmuştu. İngiltere'ye bağlı Guernsey eyaletinin güvenlik güçleri, twitter hesapları üzerinden umut veren bir açıklama yayımladı. Buna göre:
1- Uçak karaya indi ancak iletişim imkanları yok.
2- Uçak suya indi, oradan geçen bir gemi tarafından Sala ve pilot kurtarıldı. İletişim imkanları yok.
3- Suya indiler ve uçaktaki cankurtaran salına bindiler. Bağlantı imkanları yok.
4- Suya indiler ve uçak kullanılamaz hale geldi. Denizdeler.
İngiliz yetkililer, en güçlü olasılığın 3 numaralı ihtimal olduğunu ve Sala ile pilotun bir salın içinde bulunabileceklerini müjdeledi.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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