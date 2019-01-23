Uran bugün defnediliyor
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Uran bugün defnediliyor

Uran bugün defnediliyor

Türk futbolunun tecrübeli antrenörlerinden bugün defnedilecek.

Uran'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak olan namazın ardından defnedilecek

  1. 23.1.2019
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