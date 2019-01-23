TFF'den Oğuz Çetin'e görev
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'den 'e görev

TFF'den Oğuz Çetin'e görev

Teknik direktör , () Genç Milli Takımlar ve Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine getirildi.

'den yapılan açıklamada, Türk futboluna uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak hizmet eden 'in 70 kez A 'da forma giydiği hatırlatıldı.

Oğuz Çetin'in 2005-2011 yıllarında da A Milli Takımı Sorumlu Yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.

  1. 23.1.2019 13:52
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