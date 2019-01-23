TFF'den Oğuz Çetin'e görev
Teknik direktör Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine getirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Türk futboluna uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak hizmet eden Oğuz Çetin'in 70 kez A Milli Takım'da forma giydiği hatırlatıldı.
Oğuz Çetin'in 2005-2011 yıllarında da A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.
- 23.1.2019 13:52
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
TFF'den Oğuz Çetin'e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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