TFF'den Oğuz Çetin'e görev

TFF'den yapılan açıklamada, Türk futboluna uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak hizmet eden Oğuz Çetin'in 70 kez A Milli Takım'da forma giydiği hatırlatıldı.

Oğuz Çetin'in 2005-2011 yıllarında da A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.