İspanyol devi Barcelona, Ajax'ın genç yıldızı Frenkie De Jong'u kadrosuna katmak için 90 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Barcelona, 90 milyon Euro bonservis bedeli vererek bu transferi gerçekleştirirse, De Jong şimdiye kadarki en pahalı Hollandalı futbolcu olacak. Şu an rekor Southampton'dan Liverpool'a 84.4 milyon Euro'ya giden Virgil van Dijk'e ait bulunuyor.
Bu sezon Ajax ile 28 resmi karşılaşmaya çıkan Frenkie De Jong 3 gol, 1 asistle mücadele etti.
- 23.1.2019 12:51
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Barcelona'dan Ajax'ın genç yıldızı Frenkie De Jong için 90 milyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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