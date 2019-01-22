Pachuca'da Palermo dönemi
22 Ocak 2019, Salı
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'da Palermo dönemi

Pachuca'da Palermo dönemi

Birinci Futbol Ligi takımlarından , teknik direktörlüğe Martin Palermo'yu getirdi.

temsilcisinden yapılan açıklamada, görevinden ayrılan İspanyol Francisco Ayestaran'ın yerine 45 yaşındaki Arjantinli teknik adam Palermo ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde ve 'nın formalarını giyen Palermo, 2012 yılından bu yana Arjantin'in Godoy Cruz ve de Sarandi, Şili'nin de Spanish Union takımlarını çalıştırmıştı.

, üç haftası geride kalan Meksika Kapanış Ligi'nde Monterrey'ye 5-0, Club America'ya da 3-0 mağlup olmuştu.

  1. 22.1.2019 12:23
  2. Güncelleme: 22.1.2019 13:50
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