Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu
Fransa'nın Nantes takımından Premier Lig ekiplerinden Cardiff'e rekor fiyatla transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye taşıyan uçak, Manş Denizi üzerindeyken kayboldu.
Dünya futbolu şokta! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'nin Fransız ekibi Nantes'tan 17 milyon Euro'ya transfer ettiği Arjantinli forvet Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor!
Fransız ve İngiliz basınında yer alan habere göre; Nantes'tan Cardiff'e rekor fiyatla transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye taşıyan uçak, Manş Denizi üzerindeyken kayboldu. Dün akşam 20:30 civarı radar bağlantısı kopan uçakla ilgili yapılan arama çalışmaları da hala sonuç vermedi.
AFP'nin geçtiği haberde, polis kaynaklarınca, Emiliano Sala'nın kaybolan uçakta olduğu doğrulandı. İlgili birimlerce yapılan açıklamada uçuş sırasında hava durumunun çok kötü olmadığı, rüzgar hızının da normal seviyede seyrettiği belirtildi.
Emiliano Sala'nın Cardiff'e transfer olduktan sonra verdiği poz...
EMILIANO SALA KİMDİR?
1990 Arjantin doğumlu futbolcu santrafor bölgesinde görev alıyor. Profesyonel futbol hayatına Bordeaux kulübünde başlayan Sala, 2015 yılında Nantes kulübüne transfer oldu. 1,87 boyundaki 28 yaşındaki futbolcu devre arasında rekor transfer bedeliyle Cardiff City'nin yolunu tuttu.
Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol attı.
??SON DAKİKA! Cardiff'in 17 milyon Euro'ya Nantes'tan transfer ettiği Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçakla irtibatın kaybedildiği açıklandı. pic.twitter.com/23XoRrmeNS— Fotomaç (@fotomac) 22 Ocak 2019
- 22.1.2019 12:14
- Güncelleme: 22.1.2019 12:34
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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