Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu! Emiliano Sala kimdir?
22 Ocak 2019, Salı
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'yı taşıyan uçak kayboldu

Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu

Fransa'nın Nantes takımından Premier Lig ekiplerinden Cardiff'e rekor fiyatla olan 'yı 'ye taşıyan uçak, üzerindeyken kayboldu.

Dünya futbolu şokta! Premier Lig ekiplerinden 'nin Fransız ekibi Nantes'tan 17 milyon Euro'ya ettiği Arjantinli forvet Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor!

Fransız ve İngiliz basınında yer alan habere göre; Nantes'tan Cardiff'e rekor fiyatla transfer olan 'yı İngiltere'ye taşıyan uçak, üzerindeyken kayboldu. Dün akşam 20:30 civarı radar bağlantısı kopan uçakla ilgili yapılan arama çalışmaları da hala sonuç vermedi.

AFP'nin geçtiği haberde, polis kaynaklarınca, Emiliano Sala'nın kaybolan uçakta olduğu doğrulandı. İlgili birimlerce yapılan açıklamada uçuş sırasında hava durumunun çok kötü olmadığı, rüzgar hızının da normal seviyede seyrettiği belirtildi.


Emiliano Sala'nın Cardiff'e transfer olduktan sonra verdiği poz...

EMILIANO SALA KİMDİR?

1990 Arjantin doğumlu futbolcu santrafor bölgesinde görev alıyor. Profesyonel futbol hayatına Bordeaux kulübünde başlayan Sala, 2015 yılında Nantes kulübüne transfer oldu. 1,87 boyundaki 28 yaşındaki futbolcu devre arasında rekor transfer bedeliyle Cardiff City'nin yolunu tuttu.

Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol attı.

  1. 22.1.2019 12:14
  2. Güncelleme: 22.1.2019 12:34
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