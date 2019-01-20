Malatya derbisinde gülen taraf Yeşilyurt Belediyespor oldu
20 Ocak 2019, Pazar
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Malatya derbisinde gülen taraf oldu

Malatya derbisinde gülen taraf Yeşilyurt Belediyespor oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta Malatya , 'u 4-0 mağlup etti.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sezgin Yıldırım, Aykut Yılmaz, Metehan Ayaz hakem üçlüsü yönetti.

Malatya sahaya Gökhan Zirekli, Erhan Gözetlik, Vedat Taşdemir, İbrahim Tokay, Deniz Işık, Mehmet Güler, Kaiumzhan Sharipov, , Nurullah Dağaşan, , on biriyle çıktı.

ise Mehmet Ayaoku, Emirhan Kayalar, Furkan Evren, Garip Erayabakan, Fatih Sakin, Ömer Faruk Göldağı, Raşit Korkut, Emre Eryiğit, Burhan Koç, Abdullah Özdemir, Hıdır Surme on biriyle mücadele etti.

Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 4-0 kazanarak, ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Yeşilyurt Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 76'ncı dakikalarda Selim Dağ, 55'inci dakikada Cemre Atmaca ve 72'inci dakikada Alaattin Közen kaydetti.

  1. 20.1.2019 18:56
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