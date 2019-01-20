Baba-Oğul düellosunu baba kazandı
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup’ta ikinci devrenin ilk maçında Muğlaspor ile Yeni Çorumspor karşılaştı. İki takımın puan mücadelesinden galip ayrılan taraf ev sahibi Muğlaspor olurken, maça ilginç bir tesadüf de damga vurdu.
Muğlaspor'un başarılı teknik sorumlusu ve yıllarca Muğlaspor'da futbol oynayan Muğlalı Erdinç Pala, rakibin yanında Yeni Çorumspor'un takım kaptanı olan oğlu Kerem ile de mücadele etti. Maç öncesi babası Erdinç Pala'nın yanına gelerek başarılar dileyen Kerem, maçtan boynu bükük ayrıldı. Play-Off şansını sürdürmek için Muğlaspor karşısına çıkan Yeni Çorumspor kaptanı Kerem'in takımı sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Zaman zaman gollük pozisyonlara da giren Yeni Çorumspor kaptanı Kerem Pala, babasının teknik sorumluluğundaki Muğlaspor'a gol atma şansı bulamadı.
Maç sonrası açıklama yapan Muğlaspor Teknik Direktörü Erdinç Pala, "Bu bir aydır düşündüğüm bir durumdu. Fakat sahaya çıkınca benim oğlum yerde yatmış bayılmış onu görmedim bile. Oğlum her zaman oğlum. Fakat sahada sıradan rakip bir oyuncudan hiçbir farkı yok. Onun özel yönlerini de biliyorum ben. Ona da önlem aldım. Oyuncularıma özellikle anlattım ve önlem aldım. Bundan sonraki maçlarda kalbim tabi ki onunla. Ama maçı bizim kazanmamız lazımdı, bunu başardık" dedi.
- 20.1.2019 19:36
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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