Baba-Oğul düellosunu baba kazandı
20 Ocak 2019, Pazar
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Baba-Oğul düellosunu baba kazandı

Baba-Oğul düellosunu baba kazandı

3. Lig 3. Grup’ta ikinci devrenin ilk maçında Muğlaspor ile karşılaştı. İki takımın puan mücadelesinden galip ayrılan taraf ev sahibi Muğlaspor olurken, maça ilginç bir tesadüf de damga vurdu.

Muğlaspor'un başarılı teknik sorumlusu ve yıllarca Muğlaspor'da futbol oynayan Muğlalı , rakibin yanında 'un takım kaptanı olan oğlu Kerem ile de mücadele etti. Maç öncesi babası Erdinç Pala'nın yanına gelerek başarılar dileyen Kerem, maçtan boynu bükük ayrıldı. Play-Off şansını sürdürmek için Muğlaspor karşısına çıkan Yeni Çorumspor kaptanı Kerem'in takımı sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Zaman zaman gollük pozisyonlara da giren Yeni Çorumspor kaptanı Kerem Pala, babasının teknik sorumluluğundaki Muğlaspor'a gol atma şansı bulamadı.

Maç sonrası açıklama yapan Muğlaspor Teknik Direktörü Erdinç Pala, "Bu bir aydır düşündüğüm bir durumdu. Fakat sahaya çıkınca benim oğlum yerde yatmış bayılmış onu görmedim bile. Oğlum her zaman oğlum. Fakat sahada sıradan rakip bir oyuncudan hiçbir farkı yok. Onun özel yönlerini de biliyorum ben. Ona da önlem aldım. Oyuncularıma özellikle anlattım ve önlem aldım. Bundan sonraki maçlarda kalbim tabi ki onunla. Ama maçı bizim kazanmamız lazımdı, bunu başardık" dedi.

  1. 20.1.2019 19:36
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