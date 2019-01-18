Dünya'nın sporu! (17.01.19)
18 Ocak 2019, Cuma
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Dünya'nın sporu! (17.01.19)

Dünya'nın sporu! (17.01.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

BARÇA'YA İHRAÇ!

Barcelona'nın, Copa del Rey'de Levante'ye 2-1 kaybettiği ilk maçta cezalı olan Chumi'yi (19) oynattığı için kupadan ihraç edileceği iddia edildi.

KATAR'A GÜVENLİK DESTEĞİ

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti. Görüşmede, 2022'de Katar'da düzenlenecek için spor güvenliği konusu da ele alındı. Türkiye'nin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı vurgulanırken, Katar'dan bir heyetin güvenlik tedbirlerini yerinde incelemek üzere İstanbul'da bir maçına geleceği ifade edildi.

YALNIZ KALMAYIZ

Tüm basketbol severleri pazar günü düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonuna davet eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , "Seyircilerimizin çocuklarıyla gelip keyif alacağı bir ortam. İnanıyorum ki bizi yalnız bırakmayacaklar" diye konuştu.

POTADA TÜRK GECESİ

'nin 19. haftasında , Darüşşafaka'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak iki Türk ekibinin kapışması, beIN SPORTS 'tan yayınlanacak. Mücadele öncesinde Efes'in 12, Daçka'nın ise 2 galibiyeti bulunuyor.


RİGA-HATAY BŞB: 87-36

Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 9. maçında konuk olduğu Letonya ekibi TTT Riga'ya 87-36 yenildi. TTT Riga, 9. haftada 5. galibiyetini elde ederken, temsilcimiz Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 6. yenilgisini aldı.

NBA'DE 3'LÜK YAĞMURU

NBA'de Warriors'ın, New Orleans'ı 147- 140 mağlup ettiği karşılaşma 3'lük gösterisine döndü. Toplamda 43 üç sayılık basket bulunan mücadelede NBA rekoru kırıldı. Önceki rekor, 41'le yine be sezon oynanan Golden State Warriors-Sacramento Kings maçında kırılmıştı.?

  1. 18.1.2019
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