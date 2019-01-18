Dünya'nın sporu! (17.01.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
BARÇA'YA İHRAÇ!
Barcelona'nın, Copa del Rey'de Levante'ye 2-1 kaybettiği ilk maçta cezalı olan Chumi'yi (19) oynattığı için kupadan ihraç edileceği iddia edildi.
KATAR'A GÜVENLİK DESTEĞİ
Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti. Görüşmede, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için spor güvenliği konusu da ele alındı. Türkiye'nin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı vurgulanırken, Katar'dan bir heyetin güvenlik tedbirlerini yerinde incelemek üzere İstanbul'da bir Süper Lig maçına geleceği ifade edildi.
YALNIZ KALMAYIZ
Tüm basketbol severleri pazar günü düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonuna davet eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Seyircilerimizin çocuklarıyla gelip keyif alacağı bir ortam. İnanıyorum ki bizi yalnız bırakmayacaklar" diye konuştu.
POTADA TÜRK GECESİ
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak iki Türk ekibinin kapışması, beIN SPORTS 'tan yayınlanacak. Mücadele öncesinde Efes'in 12, Daçka'nın ise 2 galibiyeti bulunuyor.
RİGA-HATAY BŞB: 87-36
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 9. maçında konuk olduğu Letonya ekibi TTT Riga'ya 87-36 yenildi. TTT Riga, 9. haftada 5. galibiyetini elde ederken, temsilcimiz Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 6. yenilgisini aldı.
NBA'DE 3'LÜK YAĞMURU
NBA'de Golden State Warriors'ın, New Orleans'ı 147- 140 mağlup ettiği karşılaşma 3'lük gösterisine döndü. Toplamda 43 üç sayılık basket bulunan mücadelede NBA rekoru kırıldı. Önceki rekor, 41'le yine be sezon oynanan Golden State Warriors-Sacramento Kings maçında kırılmıştı.?
- 18.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Dünya'nın sporu! (17.01.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.