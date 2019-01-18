Dünya'nın sporu! (17.01.19)

BARÇA'YA İHRAÇ!



Barcelona'nın, Copa del Rey'de Levante'ye 2-1 kaybettiği ilk maçta cezalı olan Chumi'yi (19) oynattığı için kupadan ihraç edileceği iddia edildi.



KATAR'A GÜVENLİK DESTEĞİ



Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti. Görüşmede, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için spor güvenliği konusu da ele alındı. Türkiye'nin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı vurgulanırken, Katar'dan bir heyetin güvenlik tedbirlerini yerinde incelemek üzere İstanbul'da bir Süper Lig maçına geleceği ifade edildi.



YALNIZ KALMAYIZ



Tüm basketbol severleri pazar günü düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonuna davet eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Seyircilerimizin çocuklarıyla gelip keyif alacağı bir ortam. İnanıyorum ki bizi yalnız bırakmayacaklar" diye konuştu.



POTADA TÜRK GECESİ



THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak iki Türk ekibinin kapışması, beIN SPORTS 'tan yayınlanacak. Mücadele öncesinde Efes'in 12, Daçka'nın ise 2 galibiyeti bulunuyor.



RİGA-HATAY BŞB: 87-36



Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 9. maçında konuk olduğu Letonya ekibi TTT Riga'ya 87-36 yenildi. TTT Riga, 9. haftada 5. galibiyetini elde ederken, temsilcimiz Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 6. yenilgisini aldı.



NBA'DE 3'LÜK YAĞMURU



NBA'de Golden State Warriors'ın, New Orleans'ı 147- 140 mağlup ettiği karşılaşma 3'lük gösterisine döndü. Toplamda 43 üç sayılık basket bulunan mücadelede NBA rekoru kırıldı. Önceki rekor, 41'le yine be sezon oynanan Golden State Warriors-Sacramento Kings maçında kırılmıştı.?