Cengiz Ünder'den Başkan Osman Kılıç’a forma
18 Ocak 2019, Cuma
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'den Başkan ’a forma

Cengiz Ünder'den Başkan Osman Kılıç’a forma

Seria A ekiplerinden Roma’da forma giyen milli futbolcu , Başkanı ’a formasını gönderdi.

Balya Beşiktaş taraftarlar ve dernek sorumlusu Burhan Topuz'un düzenlediği organizasyona katılım sağlayan 'in annesi ve babası, Başkanı 'a Cengiz'in gönderdiği formayı takdim etti. Başkanı Cengiz, yıldız futbolcuya ve ailesine bu jestten dolayı teşekkür ederken, 21 yaşındaki futbolcuya da kariyerinde başarılar diledi.

  1. 18.1.2019 14:11
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