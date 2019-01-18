Cengiz Ünder'den Başkan Osman Kılıç’a forma
Seria A ekiplerinden Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç’a formasını gönderdi.
Balya Beşiktaş taraftarlar ve dernek sorumlusu Burhan Topuz'un düzenlediği organizasyona katılım sağlayan Cengiz Ünder'in annesi ve babası, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç'a Cengiz'in gönderdiği formayı takdim etti. Başkanı Cengiz, yıldız futbolcuya ve ailesine bu jestten dolayı teşekkür ederken, 21 yaşındaki futbolcuya da kariyerinde başarılar diledi.
- 18.1.2019 14:11
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Cengiz Ünder'den Başkan Osman Kılıç’a forma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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