Amatör maçta çıkan kavganın faturası: 36 futbolcuya ceza
18 Ocak 2019, Cuma
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Amatör maçta çıkan kavganın faturası: 36 futbolcuya ceza

Amatör maçta çıkan kavganın faturası: 36 futbolcuya ceza

'de Soğuksuspor-Pendik Dolayobaspor müsabakası öncesinde çıkan kavga nedeniyle iki takımın tüm futbolcularına ceza verildi.

() , takımlarından Soğuksuspor ile Pendik Dolayobasporlu toplam 36 futbolcuya ceza verdi.

Soğuksuspor'un sahasında 23 Aralık 2018'de oynanması gereken müsabakadan önce, iki takım futbolcuları arasında kavga çıkmıştı. Güvenlik güçleri, teknik heyetlerin de karıştığı kavgayı güçlükle ayırmış ve karşılaşma, hakem Can Cengiz tarafından tatil edilmişti.

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Soğuksuspor'dan 17, Pendik Dolayobaspor'dan ise 18 futbolcuyu birer maçla cezalandırdı. Soğuksuspor'un takım kaptanı Adem Şengüller ise 4 mücadeleden men edildi.

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu, daha önce iki takımın da hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

  1. 18.1.2019 22:58
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