Amatör maçta çıkan kavganın faturası: 36 futbolcuya ceza
İstanbul Süper Amatör Lig'de Soğuksuspor-Pendik Dolayobaspor müsabakası öncesinde çıkan kavga nedeniyle iki takımın tüm futbolcularına ceza verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu, İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Soğuksuspor ile Pendik Dolayobasporlu toplam 36 futbolcuya ceza verdi.
Soğuksuspor'un sahasında 23 Aralık 2018'de oynanması gereken müsabakadan önce, iki takım futbolcuları arasında kavga çıkmıştı. Güvenlik güçleri, teknik heyetlerin de karıştığı kavgayı güçlükle ayırmış ve karşılaşma, hakem Can Cengiz tarafından tatil edilmişti.
TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Soğuksuspor'dan 17, Pendik Dolayobaspor'dan ise 18 futbolcuyu birer maçla cezalandırdı. Soğuksuspor'un takım kaptanı Adem Şengüller ise 4 mücadeleden men edildi.
TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu, daha önce iki takımın da hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.
- 18.1.2019 22:58
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Amatör maçta çıkan kavganın faturası: 36 futbolcuya ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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