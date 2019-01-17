Bülent Korkmaz: 'O isimleri gönderdik çünkü...'

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Oyuncularımın kamp dönemindeki performansından memnunum. Zorlu bir ikinci devrenin bizleri bekliyor. Savunma hattımızda sıkıntı var. Sakatlıklarımız nedeniyle güçlü olduğumuz savunma hattında sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla belki oyun planında bir değişiklik yapabiliriz. Daha çok koşmamız, mücadele etmemiz ve takım halinde oynamamız gerekiyor" diye konuştu.



"MALİYET YÜKSEK OYUNCULARI GÖNDERDİK"

Oldukça kısıtlı bir kadroları olduğunu belirten Teknik Direktör Bülent Korkmaz, " 3 stoperimiz de sakat. Alternatifler oluşturmamız lazım. Transferi her teknik direktör ister. Bu gayet normal ama bizim maalesef geçmişten gelen ekonomi yükümüz var. Kulübün büyük bir borç yükü var. Bu yükü de mevcut başkan ve yöneticilerimiz gidermeye çalışıyor. Maliyeti yüksek oyuncularla yollarımızı ayırdık. Şu anki durumda yeni transfer gözükmüyor. Sezon başından bu yana yaşanılan zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"BU SENE GERÇEKÇİYİZ"



Takımımızın sezonun ilk yarısında yakaladığı başarılı grafik nedeniyle beklentilerin de yükseldiğinin bu nedenle de hedeflerin de yükselip yükselmediğinin sorulması üzerine Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Sezon başından beri zorluklar yaşıyoruz. Ama üstesinden geliyor takım. Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın. Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. Biz bu sene gerçekçiyiz. Gerçek neyse onu söyleyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi gibi hayalleri oluşturmak için bu yıldan temelleri atmaya başladık. Altyapıdan oyuncular çıkarmaya başladık. İleride bunun da gerisi gelecektir" cevabını verdi.