Melikgazi BESK destek bekliyor
15 Ocak 2019, Salı
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Melikgazi destek bekliyor

Melikgazi BESK destek bekliyor

1. 'nde mücadele eden temsilcisi Kulüp Başkanı , destek istedi. Rakiplerinin büyük bütçeler ile ligde yer aldığına dikkat çeken Şahin, ''Biz ise zorluklar içerisinde zirve yarışı vermeye çalışıyoruz'' dedi.

1. 'nde iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son iki haftayı mağlubiyet ile kapatan 'in Kulüp Başkanı , maddi olanaksızlıklardan yakındı. Şahin, ''Son olarak kendi evimizde oynadığımız maçına büyük eksikler ile çıktık. Takımımızın as oyuncularında Nurettin Tursunov geçen hafta gördüğü karttan dolayı cezalı durumdaydı. Maçın başlarında da takım kaptanımız Yunus Dalmaz'ın şanssız bir sakatlığı oldu. Yenemeyeceğimiz veya puan alamayacağımız bir maç değildi fakat sağlık olsun oyuncularımın ayağına sağlık. Bir başka konuya daha değinmek istiyorum. Rakibimiz göğüs sponsorundan tutun sırt sponsoru dahi mevcut. Bir de bize bakın, gerçekten bu şehrin bu çocuklara sahip çıkması gerekiyor. Sağ olsun Memduh Büyükkılıç başkan 4 yıldır bize zaten sponsor ama şehrinde bir şeyler yapması gerekiyor. Oyuncuların maddi desteğe de ihtiyacı var. Umarım bu şehir bu takımı hakkettiği yere getirecektir.'' dedi.

  1. 15.1.2019 12:07
  2. Güncelleme: 15.1.2019 13:29
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