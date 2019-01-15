Dünya devleri arasında lider Galatasaray
15 Ocak 2019, Salı
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Dünya devleri arasında lider

Dünya devleri arasında lider Galatasaray

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi tarafından 8 takımının göstergelerinin incelendiği rapora göre, 2017-2018 sezonunda en yüksek işletme gelirini 689 milyon ile Barselona elde ederken, yüzde 19'la yıllık işletme gelirini en fazla artıran takım oldu.

Danışmanlığı Bölümü Football Benchmark ekibi tarafından 2017-2018 sezonunun iş performanslarının değerlendirildiği "Avrupa Şampiyonları 2019 Raporu" yayımlandı.

Avrupa'nın önde gelen sekiz liginin şampiyonlarının iş performansı göstergelerinin incelendiği raporda, , FC , FC Porto, SK, FC, FC, Paris Saint-Germain FC and PSV Eindhoven takımlarının performans karşılaştırılması yapıldı.

Rapora göre, söz konusu 8 takım arasında 2017-2018 sezonunda en yüksek işletme gelirini 689 milyon ile Barcelona elde etti. Bu takımı 596 milyon avroyla Bayern München, 568 milyon avroyla Manchester City takip etti.

Söz konusu sezonda işletme gelirini bir önceki yıla göre en fazla artıran takımlar sıralamasında yüzde 19 ile Galatasaray birinciliğe yerleşirken, yüzde 12'yle ikinci oldu.

Ticari gelirler söz konusu 8 takımının 6'sı için çok önemli bir gelir kaynağını temsil ederken, Juventus yüzde 21 ve Porto yüzde 43 olmak üzere yıllık bazda ticari gelirlerinde ciddi büyüme kaydetti.

Öte yandan en yüksek personel maliyetine de 562 milyon avroyla Barcelona sahip olurken, bu rakam yıllık bazda yüzde 42'lik artışı ortaya koydu. Barcelona'nın personel maliyetlerinin operasyon gelirlerine oranı yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti.

"EN İYİ FUTBOL KULÜPLERİ EĞLENCE ŞİRKETİ MODELİNE DOĞRU İLERLİYOR"
Rapora göre, Avrupa'daki en iyi kulüplerinin personel maliyetleri artmasına rağmen, ticari faaliyetlerdeki çeşitlenmeden dolayı elde ettikleri işletme gelirleri yükseliyor.

Barcelona'nın toplam geliri 689 milyon avroya ulaşırken, personel maliyeti 562 milyon avro oldu. Kulüp 13 milyon kar açıklarken, takımın kadro değeri 1 milyar 101 milyon avro oldu ve da takipçi sayısı da 225 milyon kişiye ulaştı.

596 milyon avroluk gelir toplarken, personel masrafı 303 milyon avro oldu. 22 milyon avro kar eden takımın kadro değeri 764 milyon avro düzeyinde gerçekleşti. Sosyal medyada takımı takip eden kişi sayısı da 72 milyona çıktı.

Galatasaray'ın gelirleri ise 114 milyon avro olarak kayıtlara geçti. 49 milyon avro zararı olan Galatasaray'ın kadro değeri de 83 milyon avro oldu. Galatasaray'ın sosyal medyada takipçi sayısı 27 milyon kişiye ulaştı.

Bilet fiyatlarının düşük olmasının etkisiyle Bayern Münih'in stadyum doluluk oranı yüzde 100 olması dikkati çekti. Bu oran Barcelona'da yüzde 66'da ve Galatasaray'da yüzde 79 düzeyinde kaldı. Galatasaray'ın gelirlerinin yüzde 25'i maçlardan gelirken, yüzde 32 yayın haklarından ve yüzde 43'de ticaret ve diğer faaliyetlerden oluştu.

Raporda görüşlerine yer verilen KPMG Küresel Spor Başkanı ve Futbol Benchmark ekibi lideri Andrea Sartori, "İş bakışı açısından futbol, önemli bir değişim aşamasından geçiyor. En iyi futbol kulüpleri bir eğlence şirketi modeline doğru ilerliyor. Futbol organizasyonları, tüm dünyadan izleyici çekebilecek gerçek dünya markalarına dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

  1. 15.1.2019 15:06
  2. Güncelleme: 15.1.2019 16:43
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