Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor? 

Adı Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Göztepe ile anılan Muhayer Oktay, bir anda futbolsevelerin dikkatini çekti ve Oktay'ın kim olduğuna dair bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nerede oynuyor? gibi sorulara yanıt ve oyuncuya dair bazı bilgiler...

MUHAYER OKTAY KİMDİR?

Muhayer Oktay, 28 Nisan 1999 tarihinde Almanya'nın Hagen kasabasında dünyaya geldi. Futbola, FC Iserlohn'da başlayan Oktay, sonrasında Rot-Weiß Essen, VfL Bochum ve Fortuna Düsseldorf takımlarının altyapısında yer almıştır.

Fortuna Düsseldorf kulübünün ikinci takımında forma giyen Muhayer Oktay hakkında Türk kulüpleri için transfer iddiaları yer alıyor.

1,75 boyunda her iki ayağına da hakim olan Muhayer Oktay, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor.