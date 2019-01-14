Maradona ameliyat oldu – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Maradona ameliyat oldu

Maradona ameliyat oldu
, karın fıtığı nedeniyle ameliyat edildi. Arjantinli efsanenin avukatı, operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini söyledi. 58 yaşındaki teknik adam, şu anda 2. Ligi ekibi Dorados'u çalıştırıyor. Dorados 20 Ocak'ta Juarez ile lig maçı yapacak ve sahaya hocasız çıkabilir.
  1. 14.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maradona ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN